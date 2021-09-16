The Bell: Врачи ввели режиссера Андрея Звягинцева в искусственную кому

В середине августа он перенес коронавирус и был вывезен на лечение в Германию с почти полным поражением легких.

Состояние режиссера было крайне тяжелым, он находился на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации, рассказали журналистам источники, знакомые с ситуацией. Как правило к таким мерам прибегают при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии, когда искусственная вентиляция легких уже не помогает — отмечают профильные медицинские издания. Однако недавно Андрея Звягинцева, наконец, отключили от всех систем жизнеобеспечения и готовятся вывести из искусственной комы. Предполагается, что на время реабилитации режиссер останется в Германии. При этом The Bell утверждает, что лечение и дальнейшее восстановление Звягинцева оплачивает российская АФК «Система». Впрочем, в самой инвестиционной компании эту информацию комментировать отказались.

Звягинцев – лауреат и номинант самых престижных кинофестивалей известен. Режиссер, придерживающийся оппозиционных взглядов, известен по фильмам «Левиафан», «Нелюбовь», «Елена» и другим.