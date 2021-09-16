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Эксклюзив Эха 18:45, 16 сентября 2021

Центральный аппарат СК будет расследовать дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем

Центральный аппарат Следственного комитета будет расследовать дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем.

Информации о задержании подозреваемого пока нет. В области объявлен план-перехват. В Следственном комитете имя разыскиваемого не называют. По данным СМИ, это 34-летний работник частного охранного агентства Владимир Страхов. Предварительной причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт, на фоне которого мужчина напал на полицейских, а затем убил знакомую семью. Как сообщает газета «Коммерсантъ», погибли женщина и двое детей. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов из центрального аппарата.

Все произошло ранним утром. К зданию отдела города Лиски, который находится в 100 километрах от Воронежа, подъехал автомобиль «Нива». Из окон была открыта стрельба. Затем неизвестный мужчина в военной форме, в каске и бронежилете вышел из машины и заложил бомбу у входа в отдел полиции.
Спустя несколько секунд прогремел взрыв. На кадрах с камер видеонаблюдения, которые публикует сетевое издание Baza, видно, что в отдел нападавший не зашел. После взрыва решетка на двери открылась. На шум вышли сотрудники полиции, они были вооружены и осторожно выглядывали в дверной проем. Затем прогремел второй взрыв, уже в самом отделе. Один полицейский получил ранение. В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что угрозы его жизни нет. Нападавший скрылся на автомобиле. По некоторым данным, он направился в сторону соседней Белгородской области. В состояние повышенной боевой готовности приведены все отделы и посты полиции в ближайших областях.

Член президиума организации «Офицеры России» Антон Цветков Антон Цветков в интервью «Эху Москвы» предположил, что нападение совершил психически неуравновешенный человек. Цветков отметил, что к таким происшествиям как Воронеже привело сокращение сотрудников полиции.

При этом утром в отделе МВД по Лискинскому району «Эху Москвы» сказали, что нападения не было вовсе, а все случившиеся якобы стало имитацией.


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