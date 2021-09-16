Австралия, Британия и США объявили о создании трехстороннего оборонного альянса, призванного усилить их позиции в АТР

Австралия, Великобритания и США объявили о создании трехстороннего оборонного альянса, призванного усилить их позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С подробностями, по материалам зарубежных СМИ — Ринат Валиулин.

О подписании соответствующего соглашения главы трех государств заявили на состоявшейся накануне онлайн-встрече на высшем уровне.

Наблюдатели однозначно расценивают соглашение как намерение противостоять растущему военному влиянию Китая в регионе, пишет сайт Британской радиовещательной корпорации. — Пакт AUUKUS, как его называют, по первым буквам стран-участниц, в качестве главной составляющей этого долгосрочного проекта будет способствовать строительству Австралией, впервые в ее истории, группы ядерных субмарин по технологиям, которые будут предоставлены Соединенными штатами. Ранее, примерно полвека назад США аналогичным образом способствовали созданию ядерного подводного флота Великобритании. Аналитики уже называют оборонное партнерство трех стран крупнейшим за несколько прошедших десятилетий. Посольство Китая в Вашингтоне охарактеризовало “ идеологически вредное”, с его точки зрения, соглашение как, цитата, “ возвращение к менталитету Холодной войны”.

Би-би-си отмечает, что присоединившись к тройственному оборонному союзу, Австралия нанесла серьезный ущерб своим отношениям с Францией, которая в результате потеряла возможность заработать на согласованном ранее двустороннем контракте, предполагавшем строительство для Австралии 12 субмарин. Глава французского МИДа в интервью радиостанции France Info назвал отказ Канберры от 66-миллиардной сделки, цитата, «ударом в спину», добавив, что «союзники так не поступают».

Хотя Китай как главная военная угроза для США, Австралии и Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе на виртуальном саммите трех лидеров не упоминался, подчеркивает Би-би-си, в интервью обозревателю радиостанции британский министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что расходы Пекина на армию, авиацию и флот сегодня являются самыми большими в мировой истории. Темпы наращивания Китаем вооружений, в том числе в спорных районах, таких как Южно-Китайское море, по словам министра, «чрезвычайно высоки» и «мы и наши партнеры должны быть способными этому противостоять».

Оборонное соглашение трех стран также предполагает сотрудничество в области кибервооружений и морских подводных технологий.