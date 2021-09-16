Турция изменила правила въезда для россиян

Без ПЦР теста на коронавирус смогут попасть в страну только привитые вакциной «Спутник V». В Минздраве Турции пояснили, что сертификаты о вакцинации другими российскими препаратами «КовиВак», ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт» не будут рассматриваться турецкими властями как действительные.
2021-09-16T18:33:48+03:00
2021-09-16T18:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 16 сентября 2021
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