Режиссер Андрей Звягинцев был введен в искусственную кому после перенесенного коронавируса

Сейчас врачи готовятся выводить его из этого состояния, сообщает издание The Bell со ссылкой на три источника. По их данным, у режиссера диагностировали свыше 90% поражения легких. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В середине августа его вывезли на лечение в Германию. Там же он будет проходить реабилитацию. Собеседники издания также рассказали, что лечение Звягинцева финансирует АФК «Система». В компании отказались это комментировать.

