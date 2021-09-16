Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева объявила о разрыве с ФБК

Она написала об этом в Facebook. Васильева считает, что «менеджеры фонда» использовали профсоюз в своих интересах и забыли о нем, как только в нем отпала необходимость. Пользователи Facebook сначала предположили, что аккаунт Васильевой взломали, однако пресс-секретарь «Альянса врачей» Александра Захарова сказала «Эху Москвы», что это не так.

Бывший директор ФБК Иван Жданов связал пост с Васильевой с предстоящими выборами. По словам Жданова, в последнее время жизнь Анастасии Васильевой «превратили в настоящий ад»: «Если вы думали, что мы еще не в Белоруссии, то зря».

Напомним, Васильева — обвиняемая по так называемому «санитарному делу». Приговор ей пока не вынесен.

Российские власти считают «Альянс врачей» и Фонд борьбы с коррупцией иностранными агентами, а ФБК признан еще и экстремистской организацией и запрещен.