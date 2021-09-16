Песков: Президент Владимир Путин обязательно проголосует на выборах в Госдуму

Президент Владимир Путин обязательно проголосует на выборах в Госдуму. Не исключено, что электронным способом, сообщил сегодня кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Путин проведёт в режиме самоизоляции как минимум неделю. Коронавирусом заразились «десятки человек из окружения президента», главным образом те, кто обеспечивает его быт и работу, в том числе и безопасность.

В России за прошедшие сутки выявлено более 19,5 тысяч заразившихся коронавирусом. Умерли 794 человека, сообщает Центральный оперативный штаб. В Москве около 2,5% тысяч новых заболевших. По данным Роспотребнадзора, в России коло 95% случаев заражения приходится на штамм «дельта».