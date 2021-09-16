Европейский парламент утвердил доклад о пересмотре отношений с Россией

Депутаты в частности требуют от стран Евросоюза быть готовыми не признавать результаты выборов Госдуму.

ЕС должен быть готов не признать парламент России, говорится в резолюции, которую по итогам обсуждения доклада евродепутата от Литвы и бывшего премьера прибалтийского государства Андрюса Кубилюса приняли с пятикратным перевесом голосов. Если выборы в Госдуму признают сфальсифицированными и не отвечающими международным стандартам, то евродепутаты предлагают приостановить участие Москвы в международных организациях с парламентскими ассамблеями, прежде всего в ПАСЕ. Режим Владимира Путина назван крупнейшим вызовом безопасности Европы – резолюция рекомендует Брюсселю усилить санкционное давление и снизить зависимость от нефти и газа из России. Главным интересом резолюция евродепутатов называет «свободу, стабильность и мир» в Европе и за ее пределами, о том, что Кремль не разделяет этих ценностей свидетельствует «агрессивная политика российских властей» — кибератаки, вмешательство в выборы и возможные теракты на территории ЕС, в частности в Чехии. В Европарламенте подчеркнули, что проводят различие между российским народом и властями страны. Система управления страной под началом Владимира Путина названа в резолюции «стагнирующей авторитарной клептократией, которую возглавляет пожизненный президент, окруженный олигархами». Значительную часть резолюции посвятили политическим репрессиям в России — Европарламент назвал «беспочвенным» и дискриминационным решение о признании экстремистскими структур, связанных с политиком Алексеем Навальным, а злоупотребление процедурами регистрации кандидатов на выборах» делают невозможным говорить о честных парламентских выборах в сентябре 2021 года».

В российском МИДе заявили, что недруги России собираются дать негативную оценку выборам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что документ, принятый Европарламентом, может вызвать только сожаление.

Публицист Константин Эггерт считает, что выборы в России впервые проходят в атмосфере, которая ставит под сомнение их легитимность. Эггерт напомнил, что дискуссии в Европарламенте и его решения необязательны для национальных правительств.