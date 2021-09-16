Следователи возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам на выборах

Одной из тех, кому уже предъявили обвинение, стала московская студентка.

О возбуждении уголовного дела в отношении 11 человек из 7 российских регионов сегодня в полдень сообщил Следственный комитет. Правда, в пресс-службе ведомства тогда раскрыли лишь одно имя – Дмитрия Чабанова – создателя телеграм-канала под названием «Что делать». Сейчас он и еще три человека, ранее пытавшиеся вывесить баннер на здании магазина «Детский мир» в Москве, отбывают административный арест.

В этом свете первой, кого следствие попросило отправить под стражу по новому уголовному делу стала студентка Высшей школы экономики Мария Платонова. Она все претензии в свой адрес отвергает, рассказал «Эху Москвы» адвокат Аркадий Шиндяпин. По словам Шиндяпина, этим утром к Платоновой пришли с обысками, у нее забрали телефон и компьютер. При этом изначально, как сообщал правозащитный проект «ОВД-Инфо», студентку задерживали по так называемой «дадинской» статье о неоднократном нарушении на митинге.

Что касается сути обвинений, то в СК говорят о создании целой сети телеграм-каналов, в которых публиковались призывы утроить массовые беспорядки в дни единого голосования. Конкретные группы не называются, однако можно предположить, что речь идет, в частности, о канале Чабанова «Что делать». В нем публикуются призывы выйти с протестом на улицы российских городов в эту субботу и говорится о сопротивлении действующему режиму.

По статье о склонении к массовым беспорядкам фигурантам дела грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы от 5 до 10 лет.

Правозащитный проект «Апология протеста» называет Марию Платонову сотрудницей штаба муниципального депутата района Щукино Анастасии Брюхановой, которая идет в Госдуму и поддержана «Умным голосованием». Однако руководитель штаба Брюхановой Максим Кац сказал «Эху Москвы», что Платонова в штабе не работает. При этом Кац называет дело абсолютно политическим. Кац назвал уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам вторым делом «Нового величия».

Политолог Сергей Марков уверен, что Запад пытался устроить в России белорусский сценарий после выборов, однако российские власти этому успешно противостоят. Марков добавил также, что российским властям не нужно фальсифицировать выборы.

Российские власти вновь потребовали от США прекратить вмешательства в российские выборы посредством американских интернет-компаний. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что терпене российской стороны не безгранично.

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Сегодня представители обеих компаний участвовали в заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. От Google и Apple требуют удаления сервисов, связанных с политиком Алексеем Навальным. Представители Apple на заседании комиссии сослались на правовые особенности, которые не позволяют материнской компании воздействовать на Appstore для удаления приложения «Навальный» с «Умным голосованием». Представитель Google заявил сегодня, что компания политически нейтральна и уважает законы всех стран, где предлагает свои сервисы.

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