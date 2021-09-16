Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей слезоточивым газом в школе Махачкалы

Как ранее сообщила пресс-служба республиканского МВД, двое девятиклассников распылили опасное вещество в коридоре во время перемены. Пострадали 25 человек, 19 из них госпитализированы. Трое были помещены в реанимацию, но позже их перевели в отделении терапии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.