Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей слезоточивым газом в школе Махачкалы

Как ранее сообщила пресс-служба республиканского МВД, двое девятиклассников распылили опасное вещество в коридоре во время перемены. Пострадали 25 человек, 19 из них госпитализированы. Трое были помещены в реанимацию, но позже их перевели в отделении терапии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
2021-09-16T17:34:04+03:00
2021-09-16T17:34:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 16 сентября 2021
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