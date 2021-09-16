В МИД расценили как вмешательство во внутренние дела резолюцию Европарламента

В МИД расценили как вмешательство во внутренние дела страны резолюцию Европарламента с призывом к ЕС ужесточить политику в отношении России. Москва будет давать таким действиям отпор, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, цель доклада — обострить непростые отношения России и ЕС.

Европарламент сегодня одобрил резолюцию, в которой, в частности, содержится призыв к Брюсселю быть готовым не признавать российский парламент, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии.