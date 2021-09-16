Суд оштрафовал журналисток издания «Важные истории»* Мароховскую*, Долинину* и Ужвак

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал журналисток издания «Важные истории»* Алесю Мароховскую*, Ирину Долинину* и Полину Ужвак, задержанных на акции в поддержку СМИ-иноагентов. Как сообщает «Новая газета», их признали виновными в нарушении правил проведения митингов. Каждой назначили штраф по 10 тысяч рублей. Они намерены обжаловать решение суда.

Серия одиночных пикетов проходила 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, около у здания Минюста в Москве.

*Интернет-издание «Важные истории», Мароховская, Долинина объявлены в России иностранными агентами.