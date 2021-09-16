Глава «Альянса Врачей» Анастасия Васильева попросила больше не ассоциировать движение с ФБК

Глава «Альянса Врачей»* Анастасия Васильева попросила больше не ассоциировать движение с Фондом борьбы с коррупцией**. По ее мнению, ФБК использовал профсоюз в своих интересах и забыл про него, когда в них пропала нужда. На своей странице в фейсбуке Васильева пишет, что очень разочарована тем, что менеджеры ФБК, как она полагает, сейчас разрушают то, что с таким трудом все создавали.

Пресс-секретарь «Альянса Врачей» подтвердила «Эху Москвы», что страница Васильевой в фейсбуке не была взломана. На странице Васильевой отмечается, что профсоюз продолжит свою работу.

Соратник Алексея Навального Иван Жданов, комментируя это заявление написал, что в последнее время жизнь Васильевой «превратили в самый настоящий ад». По его мнению, то, что она написала это прямо перед днем голосования, достаточно ясно указывает, кто это сделал и в чем цель. Также он связал заявление Васильевой с намерениями власти помешать «Умному голосованию».

После январских акций протеста Васильева стала фигуранткой так называемого «санитарного дела». Она осталась последней из семи фигурантов, кому еще не вынесли приговор.

* «Альянса Врачей» включен Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»

** — ФБК признан иностранным агентом и экстремистской организацией