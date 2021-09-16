СК предъявил обвинение москвичке Марии Платоновой по делу о склонении к массовым беспорядкам

Следственный комитет предъявил обвинение москвичке Марии Платоновой по делу о склонении к массовым беспорядкам. В чем конкретно ее обвиняют, пока не понятно, сказал «Эху Москвы» ее адвокат Аркадий Шиндяпин. По его словам, его подзащитная с обвинениями не согласна.

По данным Telegram-канала «Апология протеста», сегодня утром в квартире девушки прошел обыск, следователи изъяли технику и отправили Платонову на допрос.

Мария Платонова – студентка школы дизайна в Высшей школе экономики. Она была сотрудницей штаба кандидата в депутаты Госдумы Анастасии Брюхановой.

Руководитель избирательной кампании кандидата в депутаты Госдумы Анастасии Брюхановой Максим Кац сообщил нам, что Мария Платонова в настоящее время не работает в штабе кандидата в депутаты. По мнению Каца, дело это абсолютно политическое. Кац назвал дело в отношении Платоновой «вторым делом Нового величия».

О возбуждении уголовное дело о «склонении к массовым беспорядкам» во время голосования на выборах в Госдуму через Телеграм Следственный комитет объявил сегодня. В нем уже 11 фигурантов.