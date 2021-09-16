Москва требует от Вашингтона прекратить вмешательство американских интернет-компаний в российские выборы

Россия требует от властей США принять незамедлительные меры по предотвращению вмешательства американских интернет-компаний в российские электоральные процессы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований», — сказала Захарова на брифинге.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что Россия обратила внимание на американские компании Apple и Google, действия которых в период российских выборов рассматриваются как противоправные. Генпрокуратура России направила компаниям Google и Apple представления об удалении приложения «Навальный», посредством которого «обеспечивается сбор данных для вмешательства в российские выборы», добавил Климов.