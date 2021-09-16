Суд изберет меру пресечения активистке Платоновой по делу о склонении к массовым беспорядкам

Басманный суд Москвы изберет меру пресечения активистке Марии Платоновой по делу о склонении к массовым беспорядкам во время голосования. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Аркадий Шиндяпин.

Он уточнил, что Платонову обвиняют по ч.1.1 ст.212 Уголовного кодекса — «Склонение к совершению массовых беспорядков». «Следствие считает, что она состояла в Телеграм-канале, где людей склоняли к массовым беспорядкам. Моя подзащитная утверждает, что ничего этого нее было и вину не признает. Сегодня с утра у нее был обыск, изъяли телефон и компьютер», — отметил А.Шиндяпин.