Команда Алексея Навального обвинила главу российского МИД в коррупционной связи с бизнесменом Олегом Дерипаской

Старт расследованию соратников оппозиционера дали две другие публикации, которые также касалась Сергея Лаврова.

Команда Алексея Навального решила проверить информацию о том, что Сергей Лавров был на яхте, причалившей у дорогой турецкой виллы депутата Леонида Слуцкого – об этом ровно две недели назад сообщало «Радио Свободы» (признанно в России иностранным агентом). Подтверждения этому соратники Навального нашли в инстаграме Полины Поляковой – дочери Светланы Поляковой, которую на днях издание «Важные истории» (также признанное иностранным агентом) назвало женщиной, поддерживающей очень близкие отношения с министром. В новом расследовании утверждается, что Лавров и его неофициальная семья провели на яхте 11 дней, потратив на отдых более 50 миллионов рублей – весь заработок главы МИД за семь лет.

Команда Навального также выяснила, что Поляковы – сама женщина, ее дочь и мама – регулярно летают в командировки вместе с Лавровым, а также пользуются самолетами бизнесмена Олега Дерипаски и отдыхают в его особняках в разных частях света. Это, по словам соратников Навального, доказывает коррупционную связь министра и предпринимателя. Утверждается, что Лавров взамен лоббирует интересы бизнесмена и его компаний по всему миру – в частности в Гвинее и на Ямайке.

Фигуранты расследование пока эту информацию не прокомментировали.