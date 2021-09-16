Европейский парламент утвердил доклад о стратегии отношений с Россией

Он, в частности, предусматривает непризнание сентябрьских выборов в Госдуму, если они пройдут с нарушениями международного права. Документ был подготовлен бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом и одобрен на заседании в Страсбурге большинством голосов.

В Кремле выразили сожаление в связи с принятием доклада. Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер».