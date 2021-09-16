СК возбудил уголовное дело о «склонении к массовым беспорядкам» во время голосования на выборах в Госдуму

Следственный комитет возбудил уголовное дело о «склонении к массовым беспорядкам» во время голосования на выборах в Госдуму. В числе подозреваемых основатель телеграм-канала «Что делать» Дмитрий Чебанов, арестованный на 15 суток после попытки повесить баннер на здании магазина «Детский мир» в Москве. А также Мария Платонова — сотрудница штаба муниципального депутата района Щукино Анастасии Брюхановой. Ведомство намерено требовать их ареста.

По версии следствия, группа лиц в составе не менее 11 участников из 7 субъектов России создали сеть телеграм-каналов, в которых вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации в дни единого голосования.