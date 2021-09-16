ГД ужесточит законодательство, если крупные IT-компании будут игнорировать требования российских надзорных органов

Госдума ужесточит законодательство, если крупные IT-компании будут игнорировать требования российских надзорных органов. Об этом сегодня, комментируя итоги встречи с представителями Google и Apple в Совете Федерации, заявил глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

В Госдуме, которая еще не избрана, уже готовится пакет законов, ужесточающий требования к цифровым гигантам, и они станут ответной мерой на нарушения, которые усматривают российские власти. Васили Пискарев заявил о взаимосвязи протестов, отравления Навального и действий Apple и Google и назвал это частью спецоперации по дестабилизации обстановки в России. По его словам, представителям американских корпораций на сегодняшней встрече были даны все пояснения в связи с усматриваемыми попытками вмешательства. Пискарев упомянул о перспективах многомиллионных штрафов. Вмешательство видят в неисполнении требований по удалению сервисов, связанных с политиком Алексеем Навальным из магазинов приложений Google и Apple. Генпрокуратура направила компаниям представления об удалении приложения Навальный, поскольку, как считают в ведомстве, через него идет «сбор данных для вмешательства в российские выборы». Об этом сказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. В свою очередь Роскомнадзор еще раз указал на недопустимость предоставления средств для обхода ограничения доступа. Что же касается вызванных на сегодняшнюю встречу представителей IT-гигантов, то они сообщили, что правовые тонкости не позволяют им удалять приложения.

Высказались в адрес Google и Apple сегодня и в российском МИДе. Там связали политику IT-гигантов по доступу к ресурсам Навального со стремлением влиять на выборные процессы в России.