СК возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам через Telegram во время выборов в Госдуму

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам через Telegram во время выборов в Госдуму. Подозреваемыми по нему проходят Дмитрий Чебанов и другие лица, сообщает ведомство. Следствие намерено требовать их ареста.

В рамках этого дела обвинение предъявлено и москвичке Марии Платоновой, рассказал «Эху Москвы» адвокат Аркадий Шиндяпин. По словам адвоката, сегодня утром у Платоновой был обыск. Изъят компьютер и телефон. Защитник полагает, что следствие будет настаивать на заключении под стражу.

По данным проекта «Апология протеста», Платонова учится в Высшей школе экономики и работает в штабе муниципального депутата Анастасии Брюхановой, которая баллотируется в Госдуму и которую поддержало «Умное голосование».