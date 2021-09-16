Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей журналисток издания «Важные истории» за пикеты против закона об иноагентах

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналисток издания «Важные истории» за пикеты против закона об иностранных агентах – акция состоялась у здания минюста 8 сентября. Штрафы выписаны Алесе Мароховской, Ирине Долининой и Полине Ужвак. Протоколы составлены по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Журналисты намерены обжаловать решение суда, сообщает «Новая газета». Напомню, «Важные истории» признаны российскими властями иностранным агентом.