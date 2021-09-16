Российские власти обвиняют Apple и Google в попытке вмешаться в российские выборы

Это может повлечь уголовные последствия, предупредил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства Василий Пискарев. В частности, от IT-компаний требуют удалить приложение «Навальный» с «Умным голосованием». По версии генеральной прокуратуры через это приложение ведется незаконная агитация в интересах отдельных кандидатов в депутаты.