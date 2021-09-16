Пресс-секретарь «Альянса врачей» подтвердила, что организация разорвала отношения с ФБК

Об этом Александра Захарова сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя соответствующий пост лидера «Альянса врачей»* Анастасии Васильевой в Facebook.

Пресс-секретарь профсоюза «Альянс врачей» отметила, что это можно считать подлинным сообщением. «Страница не была взломана. В принципе сотрудничать с ФБК** сейчас довольно опасно, поскольку он признан экстремистской организацией», — уточнила она.

На странице Васильевой в Facebook написано, что профсоюз продолжит свою деятельность.