«Наблюдатели Петербурга» нашли объявления, в которых людям спортивного телосложения предлагают поработать на выборах

Соискателям, в частности, предлагают оказывать моральную поддержку девушкам-наблюдателям. Некая организация, которая якобы направляет наблюдателей от оппозиционных партий на избирательные участки, предложила 12 тысяч рублей за три дня работы на выборах.

В сообщениях о вакансиях, которые разместили на сервисах бесплатных объявлений, приглашают людей спортивного телосложения. Авторы объясняют, что физически подготовленным мужчинам нужно будет защищать наблюдателей.

Работодатель объяснил, что те пресекают нарушения на выборах, и за это могут подвергнуться, цитирую «моральному и физическому воздействию» — конец цитаты. Сотрудники организации «Наблюдатели Петербурга» позвонили по такому объявлению и пообщались с так называемым работодателем.

После того, как на объявления обратили внимание представители «наблюдателей Петербурга», все сообщения об этой работе были удалены.

Выборы в Госдуму и петербургский парламент, которые начнутся завтра, — самые неорганизованные за последние годы, считает координатор «Наблюдателей Петербурга» Галина Культиасова.

Два года назад во время муниципальной кампании в Петербурге наблюдатели жаловались на действия крепких молодых людей, которые мешали следить за тем, чтобы выборы проходили честно.