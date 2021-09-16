Пискарев: Госдума ужесточит законодательство, если IT-гиганты продолжат игнорировать предписания Роскомнадзора

Об этом заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Комиссия СФ по защите госсуверенитета 21 сентября даст политическую оценку итогам выборов.

Apple и Google не объяснили, почему игнорируют требования генеральной прокуратуры и Роскомнадзора, сообщил журналистам замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Представители компаний были приглашены на заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Речь шла о вмешательстве в российские выборы.

Общая сумма штрафа в Google за отказ удалить запрещенную информацию уже превысили 32 миллиона рублей. Представитель Google заявил сегодня, что компания политически нейтральна и уважает законы всех стран, где предлагает свои сервисы.

Представители Apple на заседании комиссии сослались на правовые особенности, которые не позволяют материнской компании воздействовать на Appstore для удаления приложения «Навальный», передаёт «Интерфакс».