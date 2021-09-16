Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева объявила о разрыве с «менеджерами ФБК»

Она обвинила их в том, что они использовали профсоюз в своих интересах и забыли о нем, как только он перестал быть им нужен. Васильева попросила больше не ассоциировать ее и «Альянс врачей»* с ФБК**. Заявление появилось в Facebook Васильевой, и ее пресс-секретарь подтвердила, что страница не была взломана.

Бывший директор ФБК Иван Жданов пишет в Telegram, что в последнее время жизнь Анастасии Васильевой «превратили в настоящий ад». То, что она написала это перед днем голосования, ясно указывает на то, кто это сделал и в чем цель, считает Жданов.

Анастасия Васильева — одна из фигурантов так называемого «санитарного дела». Приговор ей до сих пор не вынесен.