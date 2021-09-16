Z Архив новостей новости
5 5 6 1916
14:04, 16 сентября 2021

Делом об убийстве семьи и ранении полицейского в Воронежской области займется центральный аппарат СК

ЧП произошло ранним утром, нападавшего до сих пор не могут найти. Ранним утром — согласно данным полиции в половине шестого — к зданию ОВД города Лиски подъехал автомобиль «Нива». Из него вышел водитель в полном военном обмундировании, бронежилете, каске и с оружием.

Судя по кадрам с камер наблюдения, которые публикует сетевое издание Baza, он подошел к закрытой входной двери, проделал некие манипуляции с замком и отбежал в сторону, после чего прогремел взрыв. Еще одна камера запечатлела тот же момент изнутри отделения. Судя по кадрам, железная дверь погнулась, но устояла, а вот решетку за ней чуть не сорвало с петель.

Материалы по теме

Блоги

+ Нападение на отдел полиции в Воронежской области 00:56 Нападение на отдел полиции в Воронежской области Перед нападением на ОВД, тот же человек, по предварительным данным из-за бытового конфликта, убил знакомую семью…

5 31 6 8477 12:15
8читать ;смотреть

Внутри находились по меньшей мере два полицейских. Они осторожно выглядывали из-за укрытия, сжимая оружие и ожидая дальнейшего развития событий. Примерно через пятьдесят секунд после первого взрыва раздался второй — уже внутри. Издание пишет, что нападавший кинул чрез образовавшуюся брешь гранату. Вероятно, именно после этого один из полицейских, как говорится в пресс-релизе СК и получил «осколочное ранение правой голени ноги, не представляющее угрозы для жизни».

Перед нападением на ОВД, тот же человек, по предварительным данным из-за бытового конфликта, убил знакомую семью. Официально число жертв не называется. По сведениям источника газеты «Коммерсантъ» это женщина и двое ее детей.

Собеседник журналистов утверждает, что поводом для атаки могла стать месть из-за бытового конфликта, в котором был замешан преступник, семья и местные полицейские. В региональном МВД, впрочем, призывали журналистов не тиражировать непроверенную информацию. Хотя сами полицейские еще утром заверяли «Эхо Москвы», что никакого нападения не было вовсе.

Преступника до сих пор ищут. Сейчас, по сведениям силовиков, он направился на юго-запад в сторону соседней Белгородской области.
Источник «Коммерсанта» называет напавшего местным жителем, работающим в частном охранном предприятии.

«Жители Воронежа и области обсуждают прежде всего то, как вообще можно было совершить нападение на отделение полиции», — рассказал «Эху Москвы» главный редактор издания «Блокнот. Воронеж» Владимир Смехнов. Он полагает, что о кадровых перестановках в силовых ведомствах области будет объявлено после выборов.

Эксперт в области безопасности Антон Цветков в интервью «Эху Москвы» сказал, что в целом сокращение численности полиции приводит к таким преступлениям как в Воронеже. Он отметил, что преступнику все же не удалось проникнуть внутрь здания.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Евросоюз должен быть готов к непризнанию российского парламента в случае проведения нечестных выборов Об этом говорится в резолюции, которую большинством голосов одобрил Европарламент…

5 103 6 14204
Блоги

+ «Это не один, не два — несколько десятков человек» 00:23 «Это не один, не два — несколько десятков человек» Владимир Путин подчеркнул, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции…

5 81 6 12262 09:50
8читать ;смотреть
Блоги

Ирина Баблоян продюсер эфиров и ведущая «Эха Москвы»

«Как нерусский — сразу без маски!» Все смотрят на неё. Я (в маске): «Вот я нерусская». Тишина…

5 44 6 6719 12:32
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. За «радужными перспективами раскрепощения» скрывается извращенное, уродское мировоззрение…

5 113 6 18686 13.09
Блоги

Обвиняемые в убийстве пенсионерки не имеют отношения к общежитию для мигрантов Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета…

5 109 6 18464 15.09
Новости

Владимир Путин утверждает, что в его окружении заболели коронавирусом не один и не два, а несколько десятков человек В Душанбе открылся саммит ОДКБ. Российский президент вынужден участвовать в заседании по видеосвязи…

5 79 6 14285
Блоги

Петиция. Мы требуем отмены законов об «иноагентах» Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод…

5 53 6 10485 14.09
Новости

Владимир Путин обратился к гражданам страны с призывом принять участие в выборах в Госдуму Путин отметил, что необходима слаженная работа государства, общества, граждан, чтобы отвечать на современные вызовы и эффективно использовать новые перспективы…

5 34 6 8153
Интервью Персонально ваш

Роман Цимбалюк гость: Роман Цимбалюк шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН»

Сейчас же для Зеленского, наверное, политических последствий не будет. Но оппозиция, понятно, будет на этом играть, говорить, что Зеленский зрадник…

5 28 6 10625 09.09
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров В.Путин: Знаете, таких хлестких заявлений очень много. Мой белорусский коллега сам большой специалист по хлестким заявлениям, Вы его спросите, он вам сейчас наговорит.
А.Лукашенко: Не могу я при Вас тут…
В.Путин: Нет, не надо.

5 138 6 32860 10.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Прошу у вас снисхождения и милосердия» 02:23 «Прошу у вас снисхождения и милосердия» Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову…

5 152 6 37319 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Черное лицо белого превосходства как главная надежда республиканцев Фанаты Ларри Элдера звучат как обозленный и малограмотный сам Ларри Элдер — или как многие колумнисты, эксперты и журналисты в России, в том числе и многие мои коллеги, в своем обычном состоянии и риторике…

5 116 6 31006 14.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Хочет с нас по 5 млн рублей 15 октября в СПБ суд рассматривает иск Евгения Пригожина к Виктору Шендеровичу и «Эху»...

5 63 6 41036 09.09
Блоги

+ Нападение на отдел полиции в Воронежской области 00:56 Нападение на отдел полиции в Воронежской области Перед нападением на ОВД, тот же человек, по предварительным данным из-за бытового конфликта, убил знакомую семью…

5 30 6 8428 12:15
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Николаев экономист

Москва не должна быть «пылесосом» На государственном уровне необходимо проводить такую экономическую политику, выстраивать такие межбюджетные отношения, чтобы социально-экономическое развитие страны было более равномерным…

5 30 6 9296 15.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Вы опоздали, ребята В результате жесткая резолюция Европарламента провисает в одиночестве. Как одинокий петушиный крик кукареку…

5 105 6 32403 15.09

Популярное за неделю

Новости

Памфилова призвала членов избирательных комиссий «гнать подальше людей», которые будут оказывать на них давление По словам Памфиловой, избирательная система России должна пройти предстоящее голосование так, чтобы каждый член избиркома мог честно смотреть людям в глаза…

5 39 6 66616
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Преемника у Путина по определению нет. Вот какой преемник может быть у Господа Бога Саваофа? Ответ: сама постановка вопроса о преемнике Господа Бога является богохульством…

5 40 6 83783 11.09
#слушать 48:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3516098
«Судебные процессы Грузии»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3233 12.09
Блоги

Президент США Байден: Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец И ваш отказ от вакцинации дорого обошелся всем нам…

5 82 6 196327 10.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Русь 200 Русь 200 Путин рискует, война с Украиной, секрет Ивлеевой, нафталин, Зиничев и Александр Невский…

5 149 6 93761 13.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9258320
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5024620

Сегодня в эфире