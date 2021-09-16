Делом об убийстве семьи и ранении полицейского в Воронежской области займется центральный аппарат СК

ЧП произошло ранним утром, нападавшего до сих пор не могут найти. Ранним утром — согласно данным полиции в половине шестого — к зданию ОВД города Лиски подъехал автомобиль «Нива». Из него вышел водитель в полном военном обмундировании, бронежилете, каске и с оружием.

Судя по кадрам с камер наблюдения, которые публикует сетевое издание Baza, он подошел к закрытой входной двери, проделал некие манипуляции с замком и отбежал в сторону, после чего прогремел взрыв. Еще одна камера запечатлела тот же момент изнутри отделения. Судя по кадрам, железная дверь погнулась, но устояла, а вот решетку за ней чуть не сорвало с петель.

Внутри находились по меньшей мере два полицейских. Они осторожно выглядывали из-за укрытия, сжимая оружие и ожидая дальнейшего развития событий. Примерно через пятьдесят секунд после первого взрыва раздался второй — уже внутри. Издание пишет, что нападавший кинул чрез образовавшуюся брешь гранату. Вероятно, именно после этого один из полицейских, как говорится в пресс-релизе СК и получил «осколочное ранение правой голени ноги, не представляющее угрозы для жизни».

Перед нападением на ОВД, тот же человек, по предварительным данным из-за бытового конфликта, убил знакомую семью. Официально число жертв не называется. По сведениям источника газеты «Коммерсантъ» это женщина и двое ее детей.

Собеседник журналистов утверждает, что поводом для атаки могла стать месть из-за бытового конфликта, в котором был замешан преступник, семья и местные полицейские. В региональном МВД, впрочем, призывали журналистов не тиражировать непроверенную информацию. Хотя сами полицейские еще утром заверяли «Эхо Москвы», что никакого нападения не было вовсе.

Преступника до сих пор ищут. Сейчас, по сведениям силовиков, он направился на юго-запад в сторону соседней Белгородской области.

Источник «Коммерсанта» называет напавшего местным жителем, работающим в частном охранном предприятии.

«Жители Воронежа и области обсуждают прежде всего то, как вообще можно было совершить нападение на отделение полиции», — рассказал «Эху Москвы» главный редактор издания «Блокнот. Воронеж» Владимир Смехнов. Он полагает, что о кадровых перестановках в силовых ведомствах области будет объявлено после выборов.

Эксперт в области безопасности Антон Цветков в интервью «Эху Москвы» сказал, что в целом сокращение численности полиции приводит к таким преступлениям как в Воронеже. Он отметил, что преступнику все же не удалось проникнуть внутрь здания.