Песков: Доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией вызывает сожаление

Об этом сказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Суть этого документа может только вызывать сожаление. К нашему великому сожалению, там не идет речи о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Об этом там не говорится», — отметил он.

Как добавил Песков, «единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер».

В заявлении на сайте Европарламента отмечается, что парламент проводит четкое различие между российским народом и режимом президента страны Владимира Путина. По мнению европейских политиков, последний представляет собой «стагнирующую авторитарную клептократию, возглавляемую пожизненным президентом, окруженным кругом олигархов».

В докладе также подчеркивается необходимость борьбы с репрессиями в России, возвращения народу возможности выбора и освобождения всех политических заключенных.