Страны ОДКБ заявили о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на своих территориях

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана. При этом Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем саммите в Душанбе предложил ориентироваться на решение Совбеза ООН по Афганистану.

Генсек ООН Антонио Гутерреш, между тем, надеется на продление миссии по содействию этой стране, мандат которой истекает в пятницу. Он, однако, призвал не питать иллюзий по поводу полного разрешения афганского конфликта.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск и прихода к власти движения «Талибан», которое является в России запрещенной террористической организацией.