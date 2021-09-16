В Воронежской области продолжаются поиски напавшего на отдел полиции

Злоумышленник, ранивший сотрудника МВД, также причастен убийству знакомой ему семьи. В качестве мотива преступления предварительно называют бытовой конфликт.

Источник газеты «Коммерсантъ» утверждает, что в нем была замешана семья — женщина и двое детей, которых преступник и убил — а также местная полиция. Официально о количестве жертв ничего не говорится. На сайте регионального СК лишь сообщается, что заведены дела по факту убийства семьи и покушении на сотрудника МВД. У него осколочное ранение ноги.

Злоумышленник пытался взорвать отдел. Судя по снимкам, железная дверь устояла, хотя и была сильно повреждена, облицовка вокруг дверного проема отлетела. В сеть попала и ориентировка на нападавшего. На фотографии он в полном военном обмундировании, бронежилете, каске и с оружием. Передвигается преступник на автомобиле «Нива».

Источник «Коммерсанта» называет напавшего местным жителем, работающим в частном охранном предприятии.