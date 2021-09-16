Суд приостановил выдворение из России комика Идрака Мирзализаде

МВД признавало его пребывание в стране нежелательным из-за шутки про русских. Пока действие постановление МВД временно приостановлено вплоть до окончательного решения суда, сообщил адвокат комика Сергей Бадамшин.

Идрак Мирзализаде был пожизненно выдворен из России из-за того, что в своем выступлении на юмористическом шоу он намекнул на нечистоплотность представителей русской национальности. В МВД назвали это попыткой разжигания межнационального конфликта. Сам комик отмечал, что не пытался никого оскорбить, а его шутка высмеивала как раз ксенофобию.

Отметим, что Идрак Мирзализаде отсидел 10 суток за эту же шутку по статье о возбуждении вражды. Он пытался обжаловать арест, но в апелляции ему было отказано. После выхода на свободу Мирзализаде вскоре покинул Россию.

С своих соцсетях комик ранее извинился перед всеми, кого могла задеть его шутка. Виноватым в разжигании национальной розни он себя не считает и просит разрешить ему въезд в страну.