МВД Воронежской области сообщает о розыске злоумышленника, который, как утверждается, напал на отдел полиции

Главный редактор издания «Блокнот. Воронеж» Владимир Смехнов в эфире «Эха Москвы» рассказал, что неизвестный ранил полицейского и скрылся.

В отделе МВД по Лискинскому району «Эху Москвы» сказали, что нападение на самом деле было имитацией.