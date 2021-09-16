МВД Воронежской области сообщает о розыске злоумышленника, который, как утверждается, напал на отдел полиции

Главный редактор издания «Блокнот. Воронеж» Владимир Смехнов в эфире «Эха Москвы» рассказал, что неизвестный ранил полицейского и скрылся.
В отделе МВД по Лискинскому району «Эху Москвы» сказали, что нападение на самом деле было имитацией.
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Главный редактор издания «Блокнот. Воронеж» Владимир Смехнов в эфире «Эха Москвы» рассказал, что неизвестный ранил полицейского и скрылся.
В отделе МВД по Лискинскому району «Эху Москвы» сказали, что нападение на самом деле было имитацией.