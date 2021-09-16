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11:33, 16 сентября 2021

Европарламент одобрил доклад об ужесточении политики ЕС в отношении России

Среди прочего в согласованном депутатами документе содержится и положение о готовности не признавать результаты предстоящих в России выборов.

На голосование в рамках пленарной сессии после прошедших во вторник дебатов был вынесен доклад депутата и бывшего премьера Литвы Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза об общем пересмотре отношений с Россией.

С пятикратным преимуществом — 494 «за», 103 — «против» многостраничный документ получил одобрения по всем ключевым тезисам. Они предполагают всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении Москвы на основе принципов противодействия исходящей от России угрозе безопасности.

Внешняя политика России названа агрессивной и ревизионистской, а потому с «вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства» следует бороться, диалог с Кремлем должен носить лишь выборочный характер, а особое внимание уделено необходимости поддержки демократического общества.

В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны быть готовы не признавать итоги выборов в российскую Госдуму, если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».

Помимо этого, в утвержденном тексте содержится призыв расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского сдерживания Москвы и выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов.

Решения Европарламента носят рекомендательный характер и на уровне каждой из стран Евросоюза рассматриваются отдельно.


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