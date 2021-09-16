МВД по Воронежской области обещает позже представить более подробную информацию о произошедшем в городе Лиски

МВД призывает не публиковать слухи и домыслы. В пресс-службе областного главка МВД ТАСС сказали, что это может негативно сказаться на розыске злоумышленника.

Ранее в местной полиции сказали о том, что было совершено нападение на отделение. Неизвестный ранил полицейского и скрылся. Ведется его розыск. Других официальных комментариев до сих пор нет.

Между тем, некоторые СМИ, в том числе интернет-издание Baza, подробно рассказывают о произошедшем, в частности утверждается, что злоумышленник привел в действие взрывное устройство непосредственно в отделении полиции. Он, возможно, причастен к совершению других преступлений.

При этом в отделе полиции города Лиски «Эху Москвы» сказали, что у них вообще ничего не случилось, «речь идет об учебной вводной и имитации».