В Воронежской области неизвестный в камуфляжной форме совершил вооруженное нападение на отделение полиции

По информации пресс-службы регионального МВД, мужчина ранил сотрудника полиции и скрылся. В полиции города Лиски факт нападения отрицают и называют имитацией.

В региональной полиции спустя два часа после появления опубликованного релиза о нападении и ранении сотрудника призвали не тиражировать слухи и домыслы, отметив, что это может негативно сказаться на ходе операции по розыску злоумышленника. Что именно имеется в виду — не уточняют, но пообещали своевременно сообщать информацию о ходе операции по поимке нападавшего.

Его фотографии из ориентировок уже попали в сеть. В городе Лиски, это в 80 километрах от Воронежа, ранним утром — в 5-30 по данными сайта полицейского главка Воронежской области открыл стрельбу рядом с отделом полиции. Произошел взрыв — на опубликованных изданием Baza фото видна сильно поврежденная дверь отделения.

Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» опубликовал полицейскую ориентировку со скриншотом с камеры видеонаблюдения. Вероятно, неизвестный привел в действие взрывное устройство внутри здания, а затем уехал на автомобиле «Нива».

Для поиска ввели план «перехват», отдел полиции взяли в оцепление силовики в бронежилетах. Сетевое издание Baza сообщает, что на месте работают сотрудники УФСБ — нападавший, возможно, был вооружен еще и автоматическим оружием.

Официальных данных о пострадавших помимо сотрудника полиции нет — дежурный постовой при входе в отдел получил ранение, его характер не уточняется.