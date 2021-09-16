Европарламент проголосовал по новому докладу, в котором внешняя политика России названа агрессивной и ревизионистской

Как ожидается, результаты будут объявлены сегодня. Между тем, выводы доклада поддержали крупнейшие фракции.

Ранее автор доклада бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кабилюс говорил, что Брюссель должен быть готовым не признавать новый состав Государственной Думы.

Одной из причин непризнания российских выборов Европарламент называет недопуск иностранных наблюдателей. Политолог Александр Кынев в эфире «Эха Москвы» отметил, что особой пользы от них всё равно бы не было. Кынев добавил, что ни в одной стране международное наблюдение не может оказать влияния на результаты выборов.