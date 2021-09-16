В Воронежской области совершено нападение на местный отдел полиции

Как сообщает интернет-издание Baza, неизвестный мужчина в военной форме, бронежилете и каске, вооруженный автоматическим оружием, в районе 5 утра сегодня подъехал на автомобиле без регистрационных знаков к зданию отдела полиции, который находится в селе Лиски, в ста километрах от Воронежа.

Он открыл из машины огонь, затем зашел внутрь и заложил бомбу, прогремел взрыв. В региональном управлении МВД факт нападения подтвердили, но детали уточнять не стали, ограничившись только сообщением об одном пострадавшем. Корреспонденту «Эха Москвы» в отделе полиции по Лискинскому района сказали, что произошедшее было имитацией.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает, что сейчас на месте происшествия работают полицейские. Объявлен «план перехват». Сотрудников предупреждают, что вооруженный мужчина может быть очень опасен.

ТАСС сообщает, что неизвестный скрылся на автомобиле. На дверях, по некоторым данным, была надпись «Эко-Нива-Агро». Поиски нападавшего продолжаются.