США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS

Он направлен на обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ключевой целью называется оснащение Австралии атомными подлодками без ядерного оружия.
Китай призвал новый союз отказаться от «мышления времен холодной войны».
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Он направлен на обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ключевой целью называется оснащение Австралии атомными подлодками без ядерного оружия.
Китай призвал новый союз отказаться от «мышления времен холодной войны».