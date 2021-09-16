Американская компания SpaceX запустила на орбиту корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем

Один из участников полета, ветеран ВВС США Крис Семброски рассказал, что его участие в экспедиции — счастливая случайность:

«Мне очень повезло быть частью этой команды, этой миссии. Я посмотрел рекламу, сделал пожертвование и не выиграл полет. Его выиграл мой друг, а затем по своей щедрости отдал это место мне. Думаю, это ставит меня в совершенно особенное положение. Я не только чувствую себя очень удачливым, но на мне же лежит огромная ответственность. Я должен отплатить за это добром и быть щедр ко всем остальным. И донести это послание до всех».

В том числе среди новых космонавтов оказалась геолог и предприниматель Сиан Проктор: «Я пилот, и для меня это действительно особенное звание, потому что я стала первой чернокожей женщиной-пилотом космического корабля. Всего в космосе побывали три чернокожих женщины-астронавта, и знание того, что я стану четвертой, означает, что у меня есть возможность не только осуществить свою мечту, но и вдохновить следующие поколения задуматься о покорении звезд».

Согласно плану миссии, экипаж проведет на орбите Земли трое суток. В ходе полета «космонавты-любители», собираются проводить научные эксперименты в невесомости.