В России завершается агитация в преддверии выборов в Госдуму

В этом году поучаствовать в голосовании смогут более 100 миллионов россиян, почти три миллиона из них подали заявки на участие в выборах онлайн.

В Центризбиркоме ожидают, что явка на выборах в Госдуму будет ниже, чем 2016 году, менее 50%. При этом с прошлого года в России проводятся многодневное голосование, которое теперь проходит не один, а три дня. В течение этого времени на участках будут работать около 400 тысяч наблюдателей, в том числе зарубежные.

В некоторых регионах бороться с нарушениями будут члены Центральной избирательной комиссии в составе, как их назвала председатель ЦИК Элла Памфилова, «троек». Она из таких будет работать, например, в Санкт-Петербурге. По мнению зампреда Центризбиркома Николая Булаева, в таких условиях «только сидящий в бункере» может не признать выборы легитимными.

Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. С призывом в нем поучаствовать к россиянам обратился и президент Владимир Путин.

Путин отметил, что выборы — это реализация права россиян определять развитие страны. Он подчеркнул, что все хотели бы видеть ее суверенной и благополучной.

Накануне Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США во вмешательстве в российские выборы. По утверждению Лаврова, это доказано рядом фактов, в том числе отказом ряда зарубежных интернет-платформ убрать запрещенный контент.

Вчера пользователи из России начали сообщать о сбоях в работе сайте Google Docs. На этом ресурсе сторонники Алексея Навального ранее опубликовали списки кандидатов, которые рекомендует поддержать проект «Умное голосование».