В Белом доме признали, что изучают идею обязательной вакцинации въезжающих из-за рубежа. Это подтвердил координатор по борьбе с ковидом Белого дома Джефф Зинтс. Он добавил что американская администрация работает над тем, чтобы заменить существующие ограничения новой системой международных поездок, безопасной и устойчивой.

Сейчас въезд в США с целью туризма из многих стран, в том числе России, запрещен.