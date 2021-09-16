Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о «больших планах» на благоустройство города в новом сезоне. По его словам, в 2022-м основная активность мэрии сосредоточится на Ленинском и Кутузовском проспекте, Волоколамском шоссе и центральных районах Арбат, Хамовники, Пресненски и Замоскоречье.

До конца же текущего года откроются первые 6 станций 4-го диаметра. Также заммэра Андрей Бочкарев накануне отметил, что за последнее десятилетие протяженности линий московского метро выросла в полтора раза.