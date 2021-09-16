Социальная сеть Instagram может быть опасна для подростковой психики, особенно для девочек – таковы результаты непубличного исследования, проведенного по заказу материнской компании Facebook, с которым ознакомилась газета Wall Street Journal.

Исследователи изучали проблему последние три года, в опросах участвовали десятки тысяч пользователей. Некоторые данные показали тревожные тенденции: так, среди подростков, жаловавшихся на суицидальные мысли, 13% британских пользователей и 6% американских связали желание покончить с собой под влиянием Instagram.