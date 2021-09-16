В Венгрии появится памятник создателю биткоина. Так как автор криптовалюты до сих пор не известен, она будет выполнена в особом виде.

Монумент будет выполнен в человеческий рост и олицетворять собой Сатоши Накамото – анонимного разработчика виртуальных денег. По задумке скульпторов, это будет фигура, одетая в черную толстовку со значком биткоина. На голову надвинут капюшон, а вместо лица установят зеркальную поверхность. Отражение проходящих в лице создателя биткоина станет символом идеи о том, что все люди и есть Сатоши.

Реализуется проект на деньги четырех частных организаций, работающих с криптовалютами. Инициатором стал криптоэнтузиаст Андраш Дьорфи. По его мнению, личность Накамото не имеет значения, важно лишь то, что он открыл новую главу в истории интернета.

Кто скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото, не получается установить уже почти 10 лет. Профессиональное сообщество уверено, что наиболее вероятна кандидатура американского криптографа венгерского происхождения Ники Сабо.

Статую установят в промышленном парке Graphisoft в Будапеште.