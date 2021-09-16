Представителей Google и Apple вызвали на заседание в Совете Федераций по вмешательству в российские выборы.

Есть серьезные примеры фактического нарушения российского законодательства со стороны цифровых гигантов, рассказал председатель комиссии Совета Федераций по госсуверенитету Андрей Климов. По его словам, если представители компании все-таки придут на заседание, то смогут понять суть российских претензий. В разговоре с журналистами он их уточнять не стал, отметив только, что Google удалял некий контент в преддверии выборов в 2018 году, однако то, как компания будет действовать теперь, ему неизвестно. Заседание должно пройти сегодня. Формат участия в нем Google и Apple может быть как очным, так и дистанционным. Там также планируют присутствовать представители Роскомнадзора. Ведомство ранее требовало от компаний прекратить предоставлять возможности для обхода блокировки на территории России проекта «Умное голосование». Регулятор предупреждал, что, если этого не будет сделано, то такие действия будут восприниматься в качестве вмешательства в российские выборы.

В начале июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий иностранные крупные IT-компании открыть в стране свои филиалы. В противном случае им обещают заблокировать денежные переводы.

Руководитель комиссии Совета Федерации по защите суверенитета, Андрей Климов рассказал, что лично направлял приглашения, потому что лучше вести прямой диалог.

Накануне «Новая газета» написала, что у многих пользователей перестал открываться сайт гуглдокс, где выложили списки рекомендованных кандидатов авторы «Умного голосования».