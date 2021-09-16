В Зимбабве запретили выходить на работу всем госслужащим, не привитым от ковида. Правительство при этом ссылается на то, что 90% госпитализированных в зимбабвийские больницы с вирусом людей – это именно непривившиеся. При этом государство – крупнейший работодатель в стране.

Полный курс вакцинации на сегодняшний день прошло чуть более 14-ти процентов населения Зимбабве.