Президент США Джо Байден проведет сегодня виртуальный саммит по климату и энергетике. Приглашения разосланы лидерам ведущих стран, в том числе России. Кто именно подтвердил свое участие, не раскрывается. Выступления спикеров не будут транслироваться в открытом доступе, так как в Вашингтоне, цитата, рассчитывают на откровенный разговор.

Также Байден поддержал идею провести очный саммит на ту же тему в ноябре в Глазго, если это удастся сделать с соблюдением ковидных предосторожностей.