Евросоюз запретит продажу продуктов, созданных с использованием подневольного труда, объявила выступая в Страсбурге со своим вторым ежегодным посланием Европарламенту глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эта мера, как отмечает, пресса, нацелена прежде всего на импорт из Китая, который обвиняют в использовании рабского труда местного мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе страны. Конкретные способы отслеживания таких товаров, сроки введения системы и санкции для нарушителей прорабатываются и могут быть объявлены до конца года.

ЕС официально пересмотрел свои отношения с Пекином, объявив его стратегическим соперником и угрозой вскоре после прихода к власти в США президента Джо Байдена.