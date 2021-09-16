Соединенные Штаты передадут Австралии технологии строительства атомных подлодок, объявили на брифинге в Белом доме. Это будет сделано в рамках создания нового трехстороннего партнерства между США, Австралией и Великобританией. Вместе они намерены следить за безопасностью в Тихоокеанском регионе.

В Канберре заверяют, что речь идет о строительстве исключительно субмарин с ядерными силовыми установками, но не о создании ядерного оружия.